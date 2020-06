¿Por qué algunos colombianos están felices de no ser sede del Mundial Femenino 2023?

Terminó la ilusión. El Consejo de la Fifa escogió a Nueva Zelanda y Australia en conjunto para ser sede del Mundial Femenino en 2023. Ambos países se suman a China, Suecia, Estados Unidos, Alemania, Canadá y Francia, como organizadores de esta cita orbital.

Luego de la decisión, la Federación Colombiana de Fútbol se pronunció en redes sociales. Allí, felicitaron a los ganadores. Además, agradecieron el apoyo recibido por parte del Gobierno y sus integrantes.

La noticia generó un gran impacto. Unos cuantos expresaron su tristeza, mientras que algunos (la mayoría) se alegró. Eso sí, expresaron sus argumentos y dejaron claro por qué tuvieron esa reacción.

Según ellos, Colombia quería darle al mundo una imagen sobre el fútbol femenino en el país que no evidencia la realidad. Asimismo, dijeron que no había políticas concretas para garantizar la práctica femenina profesional. La prioridad debiera ser ordenar la casa.

De igual manera, expresan que era un negocio de los dirigentes. Por último, que estaban pujando por ser la sede haciendo uso de mentiras y estadísticas que no reflejaban la realidad.

Están tristes dirigentes?. Por ese lado no se les va a llenar los bolsillos gracias a Dios. Que se comen los premios de jugadoras que ganan copas Libertadores, prometen casas y se hacen los mrkas?. Y donde los estadios son peores que los de Bolivia.

Son los únicos que pretenden ser sede de un n mundial de mujeres y no tienen una liga femenina decente.

Está hablando de los directivos de @FCF_Oficial , que eso fijo ya apartan el $$$ de la federación para ir a vacacionar por allá, porque eso de apoyar la líga local femenina y la selección femenina de futbol para eso no hay recursos ni ganas ni mierda…

los más ridículos postulandose en estas vainas cuando no hay liga, no hay visibilidad, no hay respeto ni garantías para el futbol femenino.como a quien se le ocurre ser anfitrión de un mundial cuando ni siquiera hay liga profesional.patética, vergonzosa y descarada la postulacion

— Laura (@lauracassst) June 25, 2020