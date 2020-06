Real Madrid vs. Mallorca | Sabor a líder

Real Madrid recuperó el liderato, por primera vez desde que se reanudó el fútbol tras el confinamiento. Luego del triunfo ante la Real Sociedad, en San Sebastián, el equipo de Zidane sale a su campo sabiendo que el destino está en sus manos. Más allá del triunfo del Barcelona ante el Athletic Club de Bilbao, que hace que los merengues necesiten la victoria sí o sí. El link para Ver REAL MADRID vs MALLORCA Gratis ONLINE EN VIVO HD lo encuentra más abajo.

En frente estará el Mallorca, uno de los equipos que peor regresó tras el confinamiento. No obstante, el equipo de la isla se puede jactar de tener 50 horas más de descanso. Eso hace que sus posibilidades pasen por el físico, lo que hace que Zidane piense más qué jugadores poner en cancha.

Para su fortuna, contará con la mayoría de los jugadores disponibles. Sobre todo el belga Eden Hazard, quien no vio actividad ante la Real Sociedad. Por su parte, las dudas para Zidane pasan por la inclusión o no de Sergio Ramos. El capitán sufre una sobrecarga muscular y no sería de la partida. Por otro lado, se espera de la decisión para con James Rodríguez, titular en Anoeta, pero que no jugaría ante el Mallorca.

Ver REAL MADRID vs MALLORCA Gratis ONLINE EN VIVO HD Hoy por DirecTV Sports

Día: 24 de junio

Hora: 3:00pm

Canal: DirecTV Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)