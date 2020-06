Federación creó numeral esperando apoyo a la candidatura del Mundial, pero recibió fue críticas

Intensa batalla por conocer quién será la sede del Mundial Femenino en 2023. Japón y Brasil se despidieron y retiraron la candidatura. Razón por la que solo restan Australia y Nueva Zelanda en conjunto y Colombia.

Restan pocas horas para conocer la decisión final. El próximo jueves 25 de junio, sobre el mediodía, la Fifa decidirá quién asumirá la responsabilidad. Por eso, cualquier respaldo a estas alturas es determinante.

La candidatura de Australia y Nueva Zelanda recibió el apoyo de los primeros ministros de dichos países, Scott Morrison y Jacinda Ardern. Es así como, la Federación Colombiana de Fútbol no se quiso quedar atrás.

A través de las redes sociales oficial de la FCF promovieron el numeral "#QueremosElMundial", acompañado de un emotivo mensaje. "Para demostrarle al mundo que Colombia está lista para ser sede de un Mundial Femenino de la Fifa inolvidable".

Sin embargo, la recepción en los seguidores no fue la mejor. Cientos de usuarios se pronunciaron en la publicación. Además, de criticar a la Federación, también los catalogaron de "descarados". Y es que el principal argumento que dan es que "ni siquiera hay una liga femenina".

No sean descarados no organizan la liga femenina, las tratan mal, pagos indignos y ahora quieren organizar un mundial para cuidar caja a costa de las mujeres.

Mujeres de la sección necesitan sentar un precedente no se pueden dejar manipular de esa forma.

— hectorj (@hectorj12) June 24, 2020