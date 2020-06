¡Llegó la bomba! Chelsea oficializa la llegada de su primer gran refuerzo

El Chelsea ha anunciado el fichaje para la próxima temporada del delantero internacional alemán Timo Werner, que llegará procedente del RB Leipzig, donde ha jugado las cuatro últimas temporadas, tras un traspaso del que no han trascendido las cantidades. Chelsea oficializa la llegada de su primer gran refuerzo .

"Las partes han acordado no divulgar los montantes del fichaje. Con su traslado a Londres, Timo Werner ya no jugará para nosotros en la Liga de Campeones en agosto de 2020", anunció el club alemán, que pierde a su jugador más determinante para el desenlace de la máxima competición europea, donde había sacado billete para cuartos de final.

