El emotivo mensaje de Benzema luego de marcar el mejor gol del año

¡Qué golazo se marcó Karim Benzema! El francés, quien se ha convertido en el alma del Real Madrid tras la marcha de Cristiano Ronaldo, hizo un gol que sin duda peleará por ser el mejor del año. Con el partido 2-0 y ya habiendo anotado un tanto, el Gato dominó de derecha, la pasó hacia su zurda y la clavó en el ángulo para el tercero definitivo.

Luego de la felicidad que le produjo una noche mágica, Benzema se expresó en su cuenta de Twitter. Allí, en un video, volvió a poner el golazo, con un mensaje para el equipo y para su familia. "El fútbol es mi vida y mi amor, pero mi familia me da todo", manifestó el goleador de la noche en Valdebebas.

Football is my life and my love but my family gives me everything ❤️ #HalaMadrid #Nueve 🙌🏽🔥 pic.twitter.com/Av4fAPMMVf

— Karim Benzema (@Benzema) June 18, 2020