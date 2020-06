Cuánto se extrañaba la Premier League. Un fútbol de ida y vuelta, prolijo y en el que no suele haber polémicas arbitrales, aunque… Para encender la controversia, en el partido inaugural post cuarentena entre Aston Villa y Sheffield United, se vivió una situación que le dará la vuelta al mundo.

Tiro de esquina a favor del Sheffield, uno de los equipos revelación de fútbol inglés. Balón por los aires y embolsa el arquero del Aston Villa, Oerjan Nyland. Parecía que la jugada moría allí, pero un jugador del Villa lo empujó al guardameta, quien ingresó en el arco de manera completa.

Sin embargo, el reloj que tiene el árbitro central, en este caso Michael Oliver, no sonó. Por lo tanto, el juez no convalidó el gol, pese a la protesta de los futbolistas del Sheffield. Sintiéndose robados, no quisieron jugar y en el contragolpe casi reciben un tanto de los locales.

El insólito gol que no convalidó el Ojo de Halcón en el regreso de la Premier League

Tranqui la Premier, no quería volver de forma polémica. Increíble el gol no cobrado al Sheffield Utd, ayudin para el Aston Villa pic.twitter.com/bMINiwqsfM — Facundo Macia (@FacuMacia1) June 17, 2020

La imagen evidenció el error del juez, pero el VAR no quiso intervenir para sopesar el error. La jugada se transformó en escándalo, no solo en Inglaterra, sino en el mundo entero.

Siga a Publimetro Colombia en Google News

También le puede interesar: