VIDEO | Figura del Tottenham recibió dura sanción por polémico video burlándose del coronavirus

La Federación de fútbol inglesa (FA) tomó una drástica decisión. A pocos días del reinicio de la Premier League, la FA dió ejemplo y dejó claro que no pasará por alto, absolutamente, nada.

En las últimas horas, sancionaron a Del Alli, de 24 años, con un partido de suspensión y 50000 libras de multa. Además, tendrá que asistir a un curso educativo.

Y es que el hombre del Tottenham Hotspur había publicado un video burlándose del coronavirus en una publicación de Instagram. Allí, se reía de una persona asiática en un aeropuerto.

Alli se perderá el encuentro que el Tottenham disputará contra el Manchester United el próximo 19 de junio y que supondrá la vuelta a los terrenos de juego de ambos equipos.

Recordemos que la Premier League se suspendió el pasado mes de marzo. A partir de ahí, iniciaron las propuestas de protocolos para el regreso, que cada vez está más cerca.

"El jugador del Tottenham Hostpur negó que su publicación fuera en contra de las normas de la FA, al insultar, proferir improperios o desprestigiar el juego, constituyendo un incumplimiento agravado, definido en las reglas de la FA, ya que incluía una referencia, expresa o implícita a la raza, el color, el origen étnico o la nacionalidad"

Dele Alli getting what he deserves for his immature behaviour, should have been longer to be honest… #Alli #Thfc #Coronavirus #Covid19 😷 pic.twitter.com/RX2ksfiply

— Raphael Wilson (@089968Raph_) June 11, 2020