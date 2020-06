Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt | Se busca un finalista

Bayern Múnich quiere mantener la hegemonía en el fútbol alemán. Pero, si hay un escenario donde los otros equipos pueden soñar con derrocarlo, esa es la Copa de Alemania. Allí, los bávaros están a un paso de la final, en la que ya espera tranquilo el Bayer Leverkusen. El link para ver EN VIVO Bayern Múnich vs Eintracht Frankfurt GRATIS ONLINE Semifinal Copa de Alemania lo encuentra más abajo.

A pesar de tener amplio favoritismo, el Bayern sabe que en la Pokal es a otro precio. Uno de sus recuerdos más amargos de los últimos tiempos se lo propinó justamente el Eintracht de Frankfurt, rival de este domingo. Las águilas se quedaron con la final 2017-18, en una jornada en la que brilló el croata Ante Rebic.

No obstante, el Frankfurt perdió poderío desde entonces y hoy las distancias parecen siderales. Para colmo, serán visitantes en el Allianz Arena de Múnich, donde no suele irle bien. En la última visita, ya en el fútbol poscuarentena, cayó por 5-2. Por eso, deberá mejorar mucho si no quiere pasar otro papelón.

EN VIVO Bayern Múnich vs Eintracht Frankfurt GRATIS ONLINE Semifinal Copa de Alemania

Día: 10 de junio

Hora: 01:45pm

Canal: DirecTV Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)