La definición de la Champions League es uno de los temas pendiente en Europa, donde el fútbol regresa de a poco. La UEFA pidió a las asociaciones miembro que terminasen sus torneos lo más pronto posible, dejando agosto para la reanudación de la Copa de Campeones de Europa, que cambiará su formato de manera excepcional a causa del coronavirus.

Lejos de seguir su desarrollo natural, la Champions apunta a jugarse a partido único desde cuartos de final. La información, que ya se venía manejando, fue confirmada por el diario BILD de Alemania en su edición dominical. Allí, se afirma que la UEFA tomó una decisión al respecto sobre la definición del certamen, que además se mudará de sede.

Champions League se definirá en Lisboa, a partido único a partir de cuartos de final

Según el tabloide, la UEFA informará el 17 de junio que Estambul dejará de ser la sede por razones económicas y la final del torneo se desplaza a Lisboa. Aunque los turcos quisieron conservar la sede, la crisis del coronavirus obliga a ceder el espacio para organizar la final con público en una ocasión venidera.

No obstante, en Lisboa también se disputarán la fase de cuartos de final y semifinal. La capital lusitana no solo tiene bajo índice de casos de coronavirus, sino que tiene dos estadios acordes para la etapa final: el estadio Da Luz de Benfica y el José Alvalade del Sporting. De esta manera, la postulada Frankfurt quedará descartada. Según Bild, el descarte se hace porque en la competencia continúan equipos alemanes y no así portugueses, para de tal modo ofrecer paridad deportiva.

Lo único que resta dilucidar es dónde se jugarán los cuatro partidos que faltan de los octavos de final. En principio, se realizarán en los estadios donde estaba pactado, pero no se descarta que también se desarrollen en Lisboa. Todo será comunicado por la UEFA el 17 de junio.

