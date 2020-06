En medio del confinamiento, The Last Dance se transformó en el documental más exitoso de la historia del baloncesto y uno de los más aclamados en la historia del deporte. Las intimidades del último anillo de campeón alcanzado por los Bulls de Chicago, liderados por Michael Jordan, fueron la sensación de las plataformas de video.

¿Habrá nueva temporada de The Last Dance? Una estrella de la NBA filtra que sí

Tanto fue su éxito que hay quienes se preguntan si el documental tendrá segunda temporada. Ahora, sin querer queriendo, el basquetbolista español Pau Gasol reveló que para él habrá otra temporada de The Last Dance. Para alguien que brilló con los Grizzlies de Memphis y los Lakers de Los Ángeles, el documental muestras una visión muy subjetiva, todo desde el lado de Jordan. Por eso, espera que se cuente el lado B de la historia.

"Es muy de Michael, por eso ha generado controversia. Espero que haya un documental donde la presencia de Jordan sea mucho menor, con otra versión de lo que ocurrió aquellos años", pidió Gasol a ESPN y Netflix, aunque filtró que algo hay cocinándose.

"He disfrutado mucho viéndolo y creo que va a haber un segundo 'The Last Dance' sin Michael Jordan y con todos los compañeros que no han salido. También con los que han quedado regular desde el punto de vista de Michael y veremos la repercusión que tiene", recalcó.

