La Fórmula Uno anunció su regreso, ¿pero qué ocurre si un piloto da positivo de coronavirus?

Es oficial: los motores de la Fórmula Uno volverán a sonar a partir del primer fin de semana de julio. Lo harán en el circuito de Spielberg, en el marco del Gran Premio de Austria. La casa del equipo Red Bull albergará las dos primeras carreras de la inusual temporada 2020, afectada por la pandemia por el coronavirus. Luego vendrán Hungría, dos eventos en Silverstone (Gran Bretaña), España, Bélgica e Italia para terminar el ciclo europeo.

Para dar luz verde a la competencia, la Fórmula Uno elaboró un estricto protocolo de bioseguridad, que no pondrá en riesgo a cada país que visite, ni a los integrantes de la Gran Carpa. Para ello cuenta con tests recurrentes a pilotos, ingenieros, mecánicos y gente del staff que sean absolutamente indispensables.

FÓRMULA UNO | ¿Qué pasará con el campeonato si un piloto da positivo de coronavirus?

Pero, ¿qué sucederá si un piloto o un miembro del equipo resulta infectado de coronavirus? El director de la competencia, Chase Carey, reveló los pasos a seguir y dijo que ni por un piloto infectado, o un equipo que pueda participar, se suspenderá el normal desarrollo del campeonato.

"Una persona que de positivo no llevará a la cancelación de una carrera. Alentamos a los equipos a tener procedimientos establecidos, y si alguien tiene que ser puesto en cuarentena, tenemos la capacidad de llevarlo a un hotel y reemplazarlo. El conjunto de ‘qué pasaría si’ es demasiado amplio, pero por un equipo que no pueda competir no cancelará la carrera y si un piloto tiene una infección, hay pilotos reserva disponibles", manifestó Carey.

La Fórmula Uno comenzará en julio, con Mercedes como el equipo a batir y en principio, Ferrari y Red Bull como sus principales competidores.

