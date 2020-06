¡Continúa la indignación! Emotivo gesto de los jugadores del Liverpool en honor a George Floyd

Los jugadores del Liverpool se sumaron a las protestas por la muerte del ciudadano estadounidense George Floyd a manos de la policía en Mineápolis. Los hombres del conjunto inglés se fotografiaron arrodillados en el círculo central del mítico estadio de Anfield.

De igual manera, algunos de ellos divulgaron la instantánea de los 29 futbolistas 'reds' a través de las redes sociales. Asimismo escribieron un contundente mensaje que decía, "La unión hace la fuerza".

El gesto fue el mismo que transformó en un símbolo el exmariscal de campo de los San Francisco 49ers, Colin Kaepernick, en 2016. En aquel entonces lo hizo como protesta contra la injusticia racial.

El jugador profesional de fútbol americano estadounidense se arrodilló durante el himno nacional de Estados Unidos. Razón por la que los futbolistas del Liverpool se manifestaron igualmente este lunes antes del entrenamiento del actual campeón de Europa.

Virgil Van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Georginio Wijnaldum, James Milner y Andrew Robertson fueron algunos de los futbolistas que publicaron esa foto en sus redes sociales, específicamente, en sus cuentas oficiales de Twitter.

The entire squad knelt in Anfield's centre circle ahead of today's training session in a powerful show of support for the #BlackLivesMatter movement.

Unity is strength: https://t.co/2BN18U4jIY pic.twitter.com/oVE5RgNMmh

— Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) June 1, 2020