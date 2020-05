VIDEO | ¿Lo había visto enojado? A Rigoberto Urán le "sacaron la piedra" por gracioso corte de cabello

Luego de una larga espera, los ciclistas profesionales recibieron el aval de salir a las calles a entrenar. Por eso, Rigoberto Urán no desaprovechó la oportunidad. Así lo registró a través de sus redes sociales en un video.

"Mijitos hoy después de dos meses volví a la carretera. Feliz de sentir el viento en la cara. Los extraño mucho por acá y espero que pronto todos podamos volver. No bajemos la guardia"

Mijitos hoy después de 2 meses volví a la carretera, feliz de sentir el viento en la cara. Los extraño mucho por acá y espero que pronto podamos todos volver, no bajemos la guardia pic.twitter.com/nIIk70sw3m — Rigoberto Urán ЯU (@UranRigoberto) May 26, 2020

Así fue el divertido momento de Rigoberto Urán por particular corte de cabello que le "sacó la piedra"

Sin embargo, hubo un hecho que se robó las miradas y generó risas entre todos sus seguidores. Rigo y su esposa protagonizaron una divertida escena, donde ella le advertía que "era el día del desquite".

Ante la incertidumbre del ciclista, él expresó: "esa es la misma máquina del perro, ¿esa chimbada sí cortará?. Hágale suave, solo con la tres por todo lado. No se ponga a chimbiar con eso". Y llegó el parte de tranquilidad, "no hay problema, no se preocupe", dijo su esposa.

Sin embargo, el resultado no fue el esperado. Al ver que lo había trasquilado, Rigoberto Urán explotó y fiel a su estilo gritó: "Uy no, coma mie&%!", despertando la risa de su esposa Michelle Durango.

📽😂 Le "sacaron la piedra" a @UranRigoberto, su esposa lo puso a estrenar peinado https://t.co/AyBhL3cTle pic.twitter.com/2AlAUJ5RHw — Caracol Deportes (@CaracolDeportes) May 26, 2020

