Indignación por fiesta descomunal de Floyd Mayweather Jr. desafiando al coronavirus

En un tiempo en el que todos debemos ser conscientes del momento por el que atraviesa el mundo, algunos no lo son. Por ejemplo Floyd Mayweather Jr., quien lejos de estar preocupado por la pandemia en el país más afectado del planeta, dejó atrás cualquier cuarentena voluntaria una rumba desproporcionada.

El festejo más famoso se dio en Scottdale, Arizona. En el International Boutique Nightclub se llevó a cabo un fiestón amenizado por música hip hop en el que abundó el licor, pero sin ninguna medida de protección o desinfección. Ninguno llevaba tapabocas y qué hablar de respetar el distanciamiento social.

Las imágenes se dieron a conocer por parte del mismo club, quien en ningún momento entró en cuarentena. En algunos estados del país norteamericano la cuarentena es voluntaria. Decisión que ha sido foco de críticas hacia Donald Trump por parte del mundo entero.

