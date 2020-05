Dos jugadores de la Premier League no entrenarán más por miedo a contagiarse de coronavirus

El coronavirus puso en jaque al mundo del deporte. La mayoría de temporadas se suspendieron o cancelaron. Razón por la que, poco a poco, algunos retoman actividades, pero bajo estrictas medidas.

La Premier League es una de las que ya regresó a entrenamientos. Sin embargo, algunos jugadores han expresado que no se expondrán a un posible contagio de COVID-19, debido a sus antecedentes de salud y para proteger a sus familiares.

Uno de ellos es el francés N'golo Kanté. El hombre del Chelsea dejó de presentarse a los entrenamientos, con permiso del club, debido a las preocupaciones de seguridad sobre el coronavirus que tiene el jugador.

Kanté estuvo presente en la primera sesión entrenamiento del Chelsea, pero no se presentó a la segunda. Y es que el futbolista sufrió un desmayo hace dos años. Aunque el reporte médico no arrojó nada preocupante, prefiere prevenir.

Eso sí, el centrocampista no es el primero en expresar su preocupación sobre la vuelta a los entrenamientos. Troy Deeney, capitán del Watford, aseguró que no iba a entrenar por el momento para no poner en peligro a su hijo de cinco meses de nacido.

