La verdad del protocolo que prepara la Dimayor para volver al fútbol

Ignacio Martán | PUBLIMETRO habló con el dueño de Cortuluá se destapa y es pesimista con respecto al retorno del fútbol. Revela la procedencia de la plata que dicen ayudará a que el protocolo funcione, pero duda de que ese dinero exista.

¿Qué opina del protocolo presentado por la Dimayor al Ministerio de Salud?

Hay un protocolo que yo fui el que más lo critiqué. Un protocolo que dice el presidente de la Dimayor que lo hicieron los canadienses y después que no lo habían hechos. Hay un protocolo que no tiene validación de nadie. Hay un protocolo en Italia que lo hacen 15 médicos científicos, pero quién valida el protocolo nuestro, nadie. Lo más cercano a una verdad es lo que dijo el doctor Gustavo Pineda, porque lo dice un médico.

Si les tocara a los clubes costear las pruebas del plantel para jugar los partidos, ¿Ustedes están en capacidad económica para pagarlas?

No, no lo haríamos. El doctor Pineda dice que van a ser 50.000 pruebas, una persona que se apoderó del protocolo.

¿Y entonces de dónde saldrá la plata para el protocolo?

El presidente de la Dimayor no lo ha dicho abiertamente, pero he entendido que nosotros tenemos 15.000 millones de pesos presupuestados para financiar el VAR. Ese es el dinero con el que supuestamente van a solventar las pruebas. Pero el presupuesto del VAR se hizo en base a unos ingresos de la televisión internacional que no van a llegar, ¿entonces de dónde vamos a conseguir recursos? Le tocará a la Dimayor ir a pedir prestado a los bancos y los bancos le están negando la plata al fútbol.

¿El dinero para el protocolo solo cobijará a la A o también alberga a la B?

Nosotros vamos a escribirle una carta a la Dimayor diciéndole al presidente que solo habla de la Liga y no de la B ni del fútbol femenino. A nosotros nos dijo que el día que arrancara el fútbol, a los ocho días arrancaba la B, pero después le oí decir que la B arrancaría un mes después de la A.

¿Cuánto le sale a un club costear un protocolo en sus sedes de entrenamiento?

El presidente de Orsomaso hizo una cotización y salió a 190 millones de pesos ejercer un protocolo, pero no tiene la plata. Cortuluá tampoco. Dimayor dice que va a pagar la implantación del protocolo. Entonces pensaba, ¿quién me va a pagar el protocolo en mi sede de entrenamiento? Cortuluá no lo va a pagar.

¿Y el protocolo para los estadios?

En Tuluá, el estadio no es mío sino del municipio ¿El alcalde me va a brindar las garantías de tener los cuatro camerinos? ¿Tiene los recursos? No tienen recursos ni para regar la cancha.

¿Qué opina de jugar los partidos en sedes fijas?

¿Ya les preguntaron a los jugadores? ¿Ellos están dispuestos a alejarse de sus familias por cuatro meses? Eso es complicado.

Siga a Publimetro Colombia en Google News

También le puede interesar: