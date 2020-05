Necesitábamos fútbol, estábamos esperándolo como a Papa Noel en Navidad, todo el que fuera posible. Sin embargo, muchos nos sorprendimos al ver que los dueños de los derechos de la Bundesliga no transmitieron todos los partidos en vivo, cuando cinco de los juegos se disputaron a la misma hora en la mañana del sábado en Colombia.

¿Qué ocurrió? De las siete señales que podían pasar los encuentros, solo dos televisaron juegos en vivo. El Borussia Dortmund vs. Schalke 04 y el juego entre Hoffenheim y Hertha Berlín se transmitieron a la hora que sucedieron. Por su parte, otros se dieron en diferido.

La razón por la que no se vieron en vivo todos los partidos de la Bundesliga

Ante la sorpresa generalizada de los fanáticos del fútbol, la empresa dueña de los derechos, Disney, manifestó que lo hizo para preservar la seguridad de sus trabajadores. Al no tener dadas las condiciones de bioseguridad contra coronavirus para transmitir desde estudio, instaló estudios provisionales en las casas de los periodistas.

No obstante, la conectividad transmitiendo de esta manera es limitada y por eso no abusaron de los recursos tecnológicos. Por fortuna para ESPN y FOX Sports, no hubo ninguna complicación y los partidos se transmitieron de manera normal.

Se desconoce si en las próximas jornadas de la Bundesliga televisarán más duelos en vivo o seguirán con esta estrategia.

