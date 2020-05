Sin actividad por la pandemia, el tema de la semana en el ciclismo ha sido el rumor de la marcha de Chris Froome del equipo Ineos. Cada día toma más fuerza y de hecho ya hay quienes aventuran que el británico, múltiple campeón del Tour de Francia, puede recalar en el Team Movistar, el Bahrain Mérida u otro equipo.

Lo que hasta ahora no se sabe son las razones del sentimiento de querer marcharse por parte de Froome. En el Team Ineos a todos toma por sorpresa la decisión del nacido en Kenia, pero el detonante habría sido la declaración de Egan Bernal en una videoentrevista días atrás.

Allí el colombiano afirmó que no iba a ir al Tour de Francia, a disputarse en septiembre, para ser gregario de nadie. "El gran objetivo de esta temporada será el Tour. No puedo decirle al equipo que quiero ser el único líder. Para ellos puede ser muy bueno intentar ganar un quinto Tour con Froome o ganar otro con Thomas, porque son dos corredores británicos. Los entiendo", declaró Bernal.

Froome se irá del Ineos por celos a Egan Bernal, aseguran en Europa

Pese a su comprensión, Egan también avisó que no permitirá que se le escape un Tour cuando está en el mejor momento de su carrera. "Son dos bazas interesantes, pero yo también me pongo en situación y aunque soy joven no quiero desperdiciar ninguna oportunidad de volver a ganar el Tour", reflexionó.

Tales palabras no cayeron bien en Froome, asegura el diario francés L'Equipe. Por eso, habría tomado la decisión de marcharse una vez acabe la temporada y los tiburones ya huelen sangre. Van por él para ofrecerle el oro y el moro.

Siga a Publimetro Colombia en Google News

También le puede interesar: