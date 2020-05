Técnico le cantó la tabla a Edwin Cardona por regalarse a Boca Juniors cada vez que habla

Edwin Cardona sueña con volver a Boca Juniors. El jugador colombianos dejó gratos recuerdos con la camiseta azul y oro, pero hoy el presente lo tiene en Xolos de Tijuana. Luego de truncarse su transferencia al fútbol árabe, el equipo fronterizo lo acogió en su seno, pero ya está harto de que el diestro se regale a los xeneizes cada vez que declara.

Así lo hizo saber el entrenador de los Xoloizcuintles, Gustavo Quintero, quien expresó su inconformismo con la actitud del colombiano de querer marcharse.

Técnico le cantó la tabla a Edwin Cardona por regalarse

"Lo respeto, pero no me gusta que Cardona diga que quiere marcharse a Boca, quiero jugadores comprometidos con mi equipo", dijo sin titubeos el DT que en el pasado dirigió a las selecciones de Bolivia y Ecuador.

El tirón de orejas lo hace después de que Cardona dijera a viva voz que si por él fuera, se marcharía ya a Boca. "Para mí sería de mucha alegría que quisieran volver a contar conmigo o que me tengan en carpeta para volver. Sería un lindo desafío. Si me llaman y si fuera por mí, mañana mismo me iría, pero eso no depende de uno. La verdad haría todo lo posible para ir a Boca", afirmó.

