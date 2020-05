La temporada 2020 de Fórmula 1 no ha empezado por culpa del coronavirus. Sainz a Ferrari y Ricciardo a McLaren: los cambios que desencadenó la salida de Vettel.

Sin embargo, a falta de carreras, el mercado de pilotos para 2021 se ha movido a gran velocidad en la última semana.

Se confirmó que se rumoreaba hace semanas: El alemán Sebastian Vettel no continuará en la Scuderia Ferrari para la temporada 2021.

El tetracampeón alemán termina su contrato este año. Estuvo en negociaciones para renovar una temporada más pero no hubo acuerdo en cuanto a su rol en el equipo y, aparentemente, tampoco en lo económico.

Scuderia Ferrari Mission Winnow and Sebastian Vettel decide not to extend their contracthttps://t.co/LMvLsJZiP8 — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) May 12, 2020

Se liberó uno de los asientos más codiciados en la Formula 1 y fue ocupado por el español Carlos Sainz. El piloto de 25 años dejará McLaren para sumarse a los de Maranello en 2021.

.@Carlossainz55 to race for Scuderia Ferrari Mission Winnow in 2021 and 2022https://t.co/XA3xLP0a77 — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) May 14, 2020

La salida de Sainz rumbo a Italia para 2021 liberaba su puesto en McLaren, que fue ocupado por el australiano Daniel Ricciardo. El piloto de Renault abandona el equipo francés para sumarse a un proyecto más competitivo y mejor proyectado a futuro.

McLaren announces that @DanielRicciardo will race for the team alongside @LandoNorris in the Formula One World Championship from 2021. 🤝 Read more ⬇️ — McLaren (@McLarenF1) May 14, 2020

Sobre Sebastián Vettel no se sabe si ocupe el puesto de Ricciardo en Renault o se retire de la categoría. También se especula sobre el regreso de Fernando Alonso para la vacante, dos años después de haber dejado la Fórmula 1.

Por ahora la temporada 2020 espera iniciar en julio con el GP de Austria. Será la última de estos tres pilotos con sus actuales equipos, siempre y cuando la pandemia de coronavirus lo permita.