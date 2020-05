Alemania será el epicentro del fútbol mundial a partir de este fin de semana

¡La Bundesliga le pondrá fin a la epidemia de partidos viejos! Los archivos del cual el mundo del fútbol echó manos en la abstinencia de fútbol durante la pandemia culminarán cuando a partir de este sábado ruede el balón en varias ciudades germanas. Sin más actividad de primer nivel en el mundo, todos los ojos estarán observando como nunca al balompié teutón.

Aunque el morbo pasará por el éxito o no del protocolo de salud, así como por el comportamiento de los futbolistas en el campo de juego, el campeonato también ofrece aristas interesantes. Sin una Premier, Serie A o Liga Española que la opaquen, la Bundesliga quiere mostrar que su fútbol es de primer nivel desde los que pelean por el título hasta por aquellos que luchan por evitar el descenso.

Bundesliga | Será el primer campeonato importante de Europa en retornar tras la pausa por la pandemia. Su éxito o fracaso repercutirá en la reanudación de otras ligas en el mundo.

¡El campeonato, al rojo vivo!

La supremacía del Bayern Múnich en el fútbol alemán es una constante desde hace 8 años. Sin embargo, este certamen está más peleado que nunca en el último tiempo, con apenas una renta bávara de cuatro puntos por encima de su rival más enconado, el Borussia Dortmund.

Aunque a los muniqueses no les sobre nada, lo más destacado de esta campaña es la resiliencia mostrada tras un inicio titubeante y con cambio de entrenador en medio. Tras la salida de Nico Kovac, Hans-Dieter Flick se hizo cargo de los actuales campeones, que desde allí no paran de ganar. Diez victorias en las últimas once fechas lo certifican.

“Bayern tiene una leve ventaja por la personalidad que tiene el club en su ADN, por los puntos que lleva y porque tiene un plantel largo. Pero es imposible predecir quién tendrá una fortaleza física y mental ya que es una situación inédita. Podemos ver resultados atípicos”, Ezequiel Daray, corresponsal de FOX Sports en Alemania.

Detrás de los bávaros viene el irregular Dortmund, buscando una regularidad que lo dé el trofeo tras ocho años. Mientras tanto, el Leipzig quiere hacer historia, aunque deberá recuperar la memoria que lo tuvo como líder en varias jornadas, en lo que parecía un mano a mano con el Borussia Monchengladbach, aunque los dos fueron a menos en 2020. El quinto en discordia es el Bayer Leverkusen, con números parecidos a los del Múnich en la segunda vuelta.

El derbi del Ruhr

Para muchos futboleros un Borussia Dortmund vs. Schalke 04 no significará demasiado, pero en Alemania es el clásico por excelencia. Con ese partidazo, aunque sin el fervor en las tribunas que lo hace especial, se reanuda el campeonato.

La rivalidad nació hace más de 90 años, cuando los mineros del Schalke eran los amos del fútbol en la región de la cuenca del Ruhr. Esa tendencia cambió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las avispas tomaron la posta y ganaron siete de diez campeonatos regionales en una década. En los últimos años el Dortmund le ha sacado ventaja a sus acérrimos rivales, pero cuando los dos se enfrentan todo se iguala y cualquier cosa puede pasar.

Alemania también tiene su cuota de café

Si es de los que extraña el fútbol de estas tierras, la presencia de John Córdoba en la Bundesliga con el Colonia le reducirá la abstinencia. El jugador que inició su carrera en el Envigado, hace siete años que está en Europa y desde hace cinco en Alemania. Tras triunfar con el Mainz, ahora defiende los colores de las cabras, una de las revelaciones del torneo gracias a sus diez goles. Su regreso se dará justo ante el equipo de Maguncia, su antiguo amor.