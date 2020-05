Los dirigentes del Fútbol Profesional Colombiano están desesperados por reiniciar el balompié nacional. Cada día están en contacto con el Gobierno Nacional para la formulación de un protocolo que permita retornar a la actividad lo más pronto posible.

Sin embargo, ¿se tiene en cuenta la opinión de los futbolistas? Mientras la Dimayor y el Gobierno trabajan en los protocolos, algunos jugadores no creen que sea seguro volver a jugar fútbol en Colombia durante la pandemia. Además, no quieren ser usados como carne de cañón para reactivar la industria y por ende, la economía. Así lo expresó Andrés Ricaurte, futbolista de Independiente Medellín, quien se mostró en desacuerdo de reanudar la liga sin las condiciones óptimas.

Jugadores del FPC comienzan a ponerse en contra del regreso del fútbol colombiano

"Yo no estoy de acuerdo, pero habría que esperar el momento. Ayer lo hablé con Aldo Bobadilla que si ponen cuarentena, que la gente no puede salir, por qué los jugadores sí podemos salir a exponernos. No deja de ser un riesgo", aseguró el creativo del Poderoso en el programa 'La disidencia fútbol'.

Por el momento, la Dimayor trabaja para entregar un protocolo al Ministerio de Salud, buscando que se apruebe y así retornar al fútbol.

Siga a Publimetro Colombia en Google News

También le puede interesar: