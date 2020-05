Estamos necesitados de fútbol, o eso es lo que creemos. Algunos hinchas organizados están en desacuerdo conque se reanude la actividad, principalmente en Europa, algo que va a suceder de manera emblemática con el retorno de la Bundesliga, este fin de semana.

Hinchas piden de manera oficial que no vuelva el fútbol hasta que haya vacuna

Más de una centena de aficiones organizadas en todo el Viejo Continente se reunieron para elaborar un documento en el que piden que no haya fútbol en las principales ligas hasta que no se halle una vacuna efectiva contra la COVID-19. En su pedido creen que el fútbol sin aficionados no tiene sentido.

"Pedimos encarecidamente a la UEFA y las federaciones nacionales que detengan las competiciones de fútbol hasta que llenar los estadios vuelva a ser un hábito libre de riesgos para la salud pública", afirman los integrantes de 'United supporters of Europe' en su documento.

Asimismo, añaden que las decisiones que se están tomando para la vuelta del fútbol solo favorecen a intereses económicos y no a recomendaciones sanitarias.

La Bundesliga volverá este sábado con un estricto protocolo de bioseguridad, con el partido destacado entre Schalke 04 y Borussia Dortmund.

