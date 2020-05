Danny Rose, futbolista del Newcastle United, criticó duramente una posible vuelta del fútbol en junio y dijo que no debería volver hasta que el número de casos de contagios de la COVID-19 baje masivamente.

El futbolista cedido por el Tottenham Hotspur criticó la decisión del Gobierno de permitir el deporte profesional a partir del 1 de junio y los planes de la Premier para su retorno en esas fechas.

Jugador de la Premier League se planta y no pretende jugar en estas circunstancias

"El Gobierno dice que quiere traer el fútbol de vuelta porque va a mejorar los ánimos de la gente, pero a mí no me importan los ánimos de la nación", dijo Rose. "Hay vidas en juego. El fútbol no debería volver hasta que los casos bajen masivamente", añadió.

La liga sigue en conversaciones esta semana para llevar a cabo el plan reinicio, con el que pretenden que la competición retorne a principios de junio. La reunión mantenida este lunes entre los 20 equipos de la Premier se dilucidó con la petición de los equipos de jugar en sus campos, en lugar de estadios neutrales, y con la votación de los clubes a favor de que los contratos que acaban el 30 de junio se puedan extender.

