"Quiero ganar más títulos para cambiar la manera como ven el tiro con arco", Sara López

Leyenda. La risaraldense hizo historia al ser elegida como la mejor arquera en compuesto del mundo por quinto año consecutivo.

Pentacampeona. Ganó las Copas Mundo de Tiro con Arco en 2014, 2015, 2017, 2018 y 2019, consiguiendo una cifra récord en el deporte.

¿Cómo se entrena una arquera durante la cuarentena?

Los entrenadores de la Selección me han enviado rutinas de actividad física. Además, por fortuna, tengo un blanco en mi casa, lo que me ha permitido disparar. Sin embargo, yo compito a 50 metros y es difícil tener ese espacio. La buena noticia es que una arquera holandesa fabricó unas dianas a escala y las hizo para disparar a 3 y 5 metros y así se simula la distancia verdadera. No es lo mismo, pero ayuda.

A comienzos de año, usted afirmó que el objetivo en 2020 eran los Juegos Mundial, pero ahora que todo cambió ¿Qué planes tiene?

En este momento, debería estar en Guatemala en una Copa Mundo, pero fue cancelada. Hasta el momento no se sabe cuándo será el próximo torneo o qué pasará, todo es confuso. Siendo sincera, ya dejé de pensar en eso. Simplemente, me preparo para lo que se venga ya sea este o el otro año.

En la actualidad, usted está segunda en el ranking mundial ¿Qué falta para destronar a Alexis Ruiz?

El tema del ranking es raro. En el año hay cuatro Copas Mundo, Estados Unidos va a todas, mientras que Colombia solo viaja a dos. Por estadísticas sí soy la segunda, pero por resultados, estoy primera. Igual, ya no me fijo en ese ranking. Antes me quitaba el sueño, ahora voy a mi ritmo. Entendí que es normal perder a veces. Estar en el top 5, con la mitad de las competencias que el resto, es satisfactorio.

¿Hasta qué edad se ve compitiendo a alto nivel, teniendo en cuenta que en tiro con arco hay deportistas desde más de 40 años?

Mi sueño era la medicina, pero también quería seguir siendo arquera. Ambas cosas pasaron al tiempo y comencé a estudiar justo cuando en el deporte, todo explotó. Quiero terminar la carrera y graduarme, pero mi vocación y pasión es el tiro con arco y si puedo disparar hasta los 50, lo haré.

Ha ganado todo lo posible y recibido diversas distinciones ¿Qué hace falta?

En tema de medallería logré todas las que puedo ganar. Me faltaba la de los Panamericanos porque no estábamos incluidos, pero ya la conseguí. En este momento, solo queda repetir títulos, pero no para llenar un estante, sino para cambiar la forma en que mi deporte se desarrolla. Hay que pelear por una igualdad en los pagos y para que el tiro con arco entre a los Juegos Olímpicos. Eso se logra a base de resultados y demostrando que hay un alto nivel.

¿Qué falta para que el tiro con arco entre a los Olímpicos?

Está cerca. Hay unos requisitos que se deben cumplir y se va por buen camino. El tiro con arco ya entró a los Panamericanos, a los Juegos Asiáticos y a los Juegos Europeos. Esa era una condición, estar en todos los eventos del ciclo olímpico del mundo. Ahora restan unas reuniones, las cuales desconozco.

¿Ha cambiado el panorama en cuanto a apoyo para este deporte?

Muchísimo. A pasos pequeños, todo ha mejorado. En un inicio, el apoyo fue cero y mis papás costearon el 100%. Por fortuna, ya recibo apoyo de muchos. Sin embargo, soy de las pocas que recibe ayudas y también se debe impulsar a las promesas. No es justo porque veo cómo apoyan a promesas del BMX, del tenis y otros, pero en tiro con arco, nadie. El punto no es buscar apoyos para mí, sino para el deporte.

¿Cómo mantener esa regularidad desde lo mental y deportivo?

He tenido bajones, pero por fortuna nunca han sido horribles. En un día malo, quedo quinta, así que no pasa nada. Además, luché tanto por esto que solo lo disfruto y no pienso en la medalla o en la plata, solo en que quiero ver la bandera de Colombia en lo más alto del podio. Mi pago es escuchar el himno de mi país.

Deportes como el tenis, al ser de poco contacto, piensan retomar actividades con medidas, ¿en tiro con arco también se podría?

No creo. En la primera fase de competencia, los deportistas estamos a menos de 80 centímetros de distancia. Sería difícil ubicarnos en un lugar donde haya suficiente espacio entre cada uno.

La boldenona ha puesto contra las cuerdas a más de un deportista en Colombia y el mundo ¿Cómo controlar este polémico tema?

Es complicado. Son temas que los tienen callados, pero creo que no hay que escudar a ciertas organizaciones y compañías diciendo que nada ocurre. Esto no solo pasa en Colombia, conozco casos de arqueros en India, El Salvador, México, que lo han sufrido. Se deben tomar medidas para saber qué está consumiendo no solo el deportista, sino la gente del común. Es una mafia grande con la que se debe tener cuidado porque la salud no se debe poner en juego.

