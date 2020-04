¿Tampoco será en 2021? La extrema condición para que se desarrollen los Juegos Olímpicos

El coronavirus obligó a tomar drásticas medidas. El cierre de fronteras y el aislamiento obligatorio llevó a que la mayoría de deportes frenaran sus respectivas temporadas. De hecho, varios eventos se aplazaron.

Uno de los certámenes más afectados fueron los Juegos Olímpicos de Tokio. Teniendo en cuenta que, día a día, se confirmaban nuevos casos, se vieron en la obligación de aplazar las justas deportivas para el 2021.

Eso sí, la fecha no parece confirmada. Si no se desarrolla una vacuna "efectiva" contra la COVID-19 será "extremadamente difícil" celebrar los próximos Olímpicos en 2021. Así lo advirtió el presidente de la Asociación Médica de Japón, Yoshitake Yokokura.

"Si no se ha desarrollado una vacuna efectiva será difícil celebrar los Juegos Olímpicos. No diría que no deberían celebrarse, pero sería extremadamente difícil"

Recordemos que se tiene planeado que las justas inicien el 23 de julio de 2021, en la creencia, según los organizadores, de que habrá tiempo suficiente para que se remonten las derivaciones de la pandemia de coronavirus.

El presidente de la asociación expresó la necesidad de que se aceleren los esfuerzos globales para conseguir mejores fármacos que frenen el contagio del nuevo coronavirus así como el desarrollo de una vacuna efectiva.

Siga a Publimetro Colombia en Google News

También le puede interesar: