Si hay un deportista que encontró el secreto de la eterna juventud ese es Michael Jordan. El jugador que hizo de la NBA la liga más comentada del mundo nunca perdió vigencia, a pesar de que hace 17 años no practica el baloncesto profesional. Su nombre sigue siendo el más rotulante en el entretenimiento deportivo y ahora, en tiempo de cuarentena, MJ vuelve a la cima sin mucho esfuerzo.

La serie documental ‘The Last Dance’, producida por ESPN y transmitida por Netflix en Latinoamérica, tiene como protagonista a Jordan en su último año con los Bulls de Chicago. Así consiguió su sexto y último anillo de campeón, pero más que nada estiró su leyenda.

¿Cómo edificó Michael Jordan su fortuna con la que hoy apoya la lucha contra el coronavirus?

Sin embargo, el mito de Michael Jordan hoy se acrecienta en otras esferas. A pesar de estar retirado del deporte profesional, nunca permaneció alejado del baloncesto de la NBA. Tras su paso por los Wizards de Washington, donde colgó las suelas de manera definitiva, comenzó a invertir en la franquicia de Charlotte (en su momento Bobcats, hoy Hornets), del cual hoy es el accionista mayoritario.

Como propietario de los Hornets, sumado a los patrocinios firmados con diferentes marcas, principalmente la de ropa deportiva Nike, Jordan amasó una fortuna de 2.100 millones de dólares según el último escalafón de la revista Forbes. Esto transforma a MJ en la celebridad deportiva más millonaria del planeta, por encima de ilustres como Tiger Woods, Lionel Messi, Floyd Mayweather Jr. Roger Federer, entre otros.

Con ese poder, la responsabilidad es mayor y Jordan la asume por completo. Ese dinero no solo ha ido a parar a los bolsillos de Mike, sino a obras benéficas. Michael es un filántropo y no se ha quedado de brazos cruzados en esta lucha contra el coronavirus. Junto a otros dueños de equipos crearon un fondo común para ayudar a las familias de los miles de trabajadores de la industria del baloncesto, quienes no están obteniendo recursos producto de la pausa por la pandemia.

Pero su tarea no acaba ahí. Michael Jordan donará los 4 millones de dólares que calcula ganar con ‘The Last Dance’ a instituciones benéficas, sobre todo aquellas que trabajan por la niñez. Esta labor se une a las que ya mostró incluso en su etapa como jugador, en la que ayudó a víctimas del 11 de septiembre y a los afectados por el huracán Katrina, entre otros.

Pasan los años, continúa la leyenda. Hoy, Jordan le hace una canasta de tres puntos a la pandemia.

