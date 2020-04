Con la pelota detenida a causa del coronavirus, es momento para que muchos futbolistas replanteen su futuro. Los colombianos en Europa tienen su horizonte incierto, pero saben muy bien hacia dónde apuntar. Por ejemplo Jackson Martínez, hoy en el Portimonense de Portugal, pero con la firme intención de retornar al fútbol colombiano para jugar con Independiente Medellín.

Jackson Martínez pide ser repatriado a Colombia, pero por Independiente Medellín

Así lo confesó el delantero mundialista, quien en charla con El Alargue de Caracol Radio dejó entrever su deseo para cuando retorne el fútbol. "Si me dan a elegir yo preferiría Medellín porque no puedo garantizar que vaya a ser ahí, no solo depende de mí, no descarto que si se da la oportunidad de volver sea otro equipo, pero Medellín es la primera opción", manifestó Cha Cha Cha.

No obstante, Jackson Martínez sigue enfocado en su actual club, al que pretende salvar del descenso cuando se reanude el campeonato. "Yo creo que obviamente por distintas razones tenemos intereses de retomar, es un periodo de pausa forzado, el fútbol está dando pérdidas como cualquier otro negocio, si se regresa que se regrese en condiciones donde todos puedan estar tranquilos, los futbolistas todavía no sabemos nada de un regreso", declaró.

