La idea de Federer para salvar al tenis en tiempos de coronavirus que causa revuelo en el mundo

El coronavirus golpeó al mundo del deporte. Con el objetivo de evitar la propagación y cuidar la salud de los protagonistas, varios eventos se aplazaron y cancelaron. Dicha decisión afectó a la economía.

Por eso, en los últimos días se han conocido propuestas por parte de las Federaciones, jugadores y dirigentes para superar dicha situación. Eso sí, no ha sido nada fácil, teniendo en cuenta el contexto.

La ATP, la WTA, la ITF, los Grand Slam y los tenistas se unieron para crear un fondo de 6 millones de dólares. Con este monto buscan ayudar a los jugadores de ránking bajo, ya que no cuentan con suficientes ingresos.

Posteriormente, Roger Federer propuso una fusión entre la ATP y la WTA, pidiendo una unión entre el tenis masculino y femenino en tiempos convulsos. Así lo expresó en sus redes sociales, específicamente en Twitter.

Just wondering…..am I the only one thinking that now is the time for men’s and women’s tennis to be united and come together as one?

— Roger Federer (@rogerfederer) April 22, 2020