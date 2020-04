Goleador del Inter confesó que en enero casi todos sus compañeros estaban enfermos, cree él de coronavirus

La expansión del coronavirus en el mundo occidental comenzó en Italia, a mediados de febrero. O al menos eso creíamos de acuerdo al desarrollo de la enfermedad por el mundo entero. Sin embargo, una declaración de uno de los goleadores del Inter de Milán hace creer que la enfermedad pudo haber llegado a Europa mucho antes.

El belga Romelu Lukaku hizo declaraciones que causaron bastante polémicas. Según sus palabras, en enero el plantel del que hace parte sufrió de una terrible gripa que afectó al menos a 23 de los 25 jugadores del plantel. Para el exfutbolista del Manchester United, sus compañeros tenían coronavirus e incluso él tuvo fiebre.

Romelu Lukaku confesó que en enero casi todos sus compañeros estaban enfermos

"Tuvimos una semana libre en diciembre. Volvimos y juro que 23 de los 25 jugadores estaban enfermos, no es una broma. Jugamos de locales contra el Cagliari y después de 25 minutos Skriniar tuvo que abandonar el campo. No pudo continuar y casi se desmaya. Todos tosían y tenían fiebre. Yo también estuve mal; cuando tuve fiebre, tuve mucho más de la habitual. No he tenido fiebre en años", aseguró Lukaku.

El delantero que disputó las últimas dos copas del mundo también afirmó que no se les practicó la prueba del coronavirus, por lo que nunca se sabrá de qué estaban contagiados.

Las palabras de Lukaku no cayeron de buena manera en el club, que negó dichas afirmaciones, aunque no de manera oficial. Diarios italianos manifiestan que en el seno del club lombardo están convencidos que solo fueron cuatro los jugadores enfermos, pero de influenza y no de coronavirus.

