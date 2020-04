¡Contundente! Iván Duque ya respondió ante propuesta de Dimayor y FCF para que regresara el fútbol

El coronavirus puso en jaque al mundo. La mayoría de los gobiernos tomaron drásticas medidas como el cierre de fronteras y el aislamiento obligatoria. Dichas prevenciones afectaron ciertos ámbitos como el deportivo.

El Fútbol Profesional Colombiano se vió en la obligación de frenar la vigente temporada. Razón por la que los dirigentes, presidentes y demás se pusieron a la tarea de buscar la manera de retomar la actividad.

Fue así como, el pasado lunes 20 de abril, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y la Dimayor presentaron al Gobierno un "protocolo de salubridad para la reactivación del fútbol" a puerta cerrada ante la pandemia del COVID-19.

Los organismos presentaron el "protocolo de salubridad, seguridad, logística, prevención y contagio del COVID-19" para que fuera evaluado por el Gobierno. Posteriormente, analizaran si lo consideraba viable y así permitir que "se puedan reactivar las competencias".

Ante la situación que vive Colombia por el COVID-19, el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, pidió al presidente del país, Iván Duque, establecer "políticas de salvamento que ayuden a sobrellevar las dificultades económicas que afrontan los clubes del rentado nacional".

Iván Duque ya respondió ante propuesta de Dimayor y FCF para que regresara el fútbol ¿Qué dijo?

En las últimas horas, las especulaciones, reacciones y opiniones fueron variadas. Sin embargo, todo llegó a su fin. En entrevista con La FM, el presidente Iván Duque respondió. Allí, fue claro y contundente.

"Sería irresponsable decir que vamos a volver al fútbol a puerta cerrada cuando no hay condiciones de garantizar a los jugadores de los más de 20 equipos que van a estar protegidos del coronavirus. Por más que la Dimayor diga que este camino es posible, yo tengo que privilegiar la salud de los jugadores. No hay un protocolo hoy funcional para el fútbol, nadie puede jugar fútbol con el tapabocas. No he visto el primer campeonato que se atreva a decir que está totalmente garantizada la salud de los jugadores"

