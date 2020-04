VIDEO | Roger Federer le hizo la pregunta del millón a Rafael Nadal y su respuesta generó risas

El helvético y el español organizaron un encuentro de varios minutos en Instagram, en el que Nadal tuvo problemas al principio para conectar con Federer, lo que desató las burlas de Andy Murray en los comentarios. "Puede ganar 52 Roland Garros, pero no sabe usar Instagram", dijo el escocés.

A few problems for Rafa on his Instagram live, and this was Andy’s response… 😂 pic.twitter.com/u3QXMeyZUd

— ATP Tour (@atptour) April 20, 2020