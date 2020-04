El nuevo desencuentro entre James y el Real Madrid, ahora en tiempo de cuarentena

El fútbol está pausado, pero todos sabemos cómo quedaron las cosas antes de la pandemia. La consideración de James Rodríguez para Zinedine Zidane es casi nula, relegado a algunos partidos de poca monta de la Copa del Rey. Por otro lado, se le exige mayor compromiso a James con el Real Madrid, algo que parece no estar en sintonía.

Ahora, en medio de la cuarentena, si uno quiere hilar fino, otra pata le nace al gato. James Rodríguez hizo parte del torneo a beneficio La Champlay, organizado por Paulo Dybala y Diego Schwartzman. En él, varios deportistas y celebridades se midieron en un torneo de FIFA 20 en el que al colombiano le fue muy bien.

De hecho, James fue el ganador de la zona Europa, superando en llaves a partido único a Sergio Agüero, Facundo Campazzo y al propio Dybala en la gran final.

Sin embargo, la suspicacia pasa por el equipo con el que logró el título. ¿El Real Madrid? Nada de eso. James obtuvo el campeonato utilizando al Liverpool.

Por supuesto se trata de un juego y no más que eso. No obstante, sorprende que el colombiano no utilizara a los merengues. La razón que le brindó a los periodistas de dicha 'traición' es que Sadio Mané y Mohamed Salah son muy rápidos y favorecen a su estilo de juego.

Como paradoja, James en la final tuvo que derrotar al Real Madrid, manejado por Paulo Dybala. Dato curioso, el argentino sí puso a James como titular en su once inicial. ¿Le echará Zidane la culpa de la derrota virtual?

