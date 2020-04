¡Se vale soñar! Palabras de Franco Armani ilusionan a los hinchas de Atlético Nacional

Uno de los grandes referentes e ídolos de Atlético Nacional en los últimos años es, sin lugar a dudas, Franco Armani. El argentino llegó al club antioqueño a hacer historia y lo consiguió. Allí, alzó varios títulos y se ganó el amor de la hinchada.

Su presente está en River Plate y así lo dejó claro en un Instagram Live. Allí, reveló que "está feliz en River. Primero por la gente porque lo valora y porque desde el primer día que llegó lo recibieron de manera espectacular".

Asimismo, dijo claro que "no tiene apuro en irse de River" y que, de momento, "piensa en los dos años de contrato que le restan". Eso sí, tiene claro que en un futuro sueña con irse a vivir Medellín junto con su esposa.

Fue justo en ese punto donde se mostró confiado en que podrá retirarse en Atlético Nacional, como le prometió a los hinchas en enero de 2018 cuando se despidió en el estadio Atanasio Girardot con un sentido homenaje.

"Tengo ese pensamiento de poder retirarme en Nacional. Obviamente no lo puedo decir ahora porque la vida da muchas vueltas, pero la idea es esa. No puedo ilusionar al hincha de esa manera y sé que de ese momento el hincha me está esperando que vuelva, por las palabras que dije"

