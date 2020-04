¡Así se habla! El llamado a la responsabilidad de Rafael Nadal para quienes quieren que el tenis regrese ya

El coronavirus puso en jaque al mundo del deporte. El fútbol, el tenis, el automovilismo, el baloncesto y demás disciplinas frenaron sus respectivas temporadas. De hecho, más de un evento se ha aplazado o cancelado.

Algunos ya piensan en soluciones para que se disputen las competencias. Sin embargo, no todos están de acuerdo con esa propuesta, ya que les parece irresponsable, teniendo en cuenta la contingencia por COVID-19.

Uno de los que se pronunció en las últimas horas fue Rafael Nadal. El español dejó clara su postura y expresó que debido a la "tragedia" que está suponiendo la pandemia se le "hace difícil pensar en un torneo a corto o medio plazo". Ademas, subrayó que hay que tener "responsabilidad".

"Los humanos nos adaptamos. Al comienzo me pasaba todo el día viendo las noticias que se iban sucediendo y que como eran tan terribles no tenía ganas de nada. Iba haciendo mi deporte pero con poca ilusión, triste, desganado. Me costaba tener ilusión por levantarme. Estaba todo el día pendiente de la tele y no había nada positivo. Se me hizo difícil aislarme, pero ahora he vuelto a mi rutina y solo pienso en positivo. Hay gente que lo está pasando muy mal y nosotros aquí estamos muy bien"

En un programa conjunto de 'El Transistor' de Onda Cero y 'El Partidazo' de la COPE, Nadal dió su opinión sobre si cree que volverá a jugar algún torneo pronto. Y es que parece casi imposible que se haga.

"El tenis es global y el tema no es jugar a puerta cerrada o no, sino la organización del evento movilizando a todo el mundo. Hasta que no haya cura será complicado que haya uno. Ahora hay que tener responsabilidad. No concibo un torneo oficial a corto o medio plazo. Hay que pensar en el bien general y en la salud de todos. Lo principal es superar la tragedia"

