VIDEO | ¡Habló el campeón! Emotivas palabras de Egan Bernal hicieron llorar a más de uno

@letourdefrance , la carrera más importante del mundo. Acaba de anunciar que se va a posponer esta carrera hasta el 29 de Agosto, esto quiere decir que nos quedan 4 meses y medio para llegar de nuevo al 💯% de forma, es hora de replantear todo el entrenamiento de nuevo e iniciar con más motivación que nunca para llegar a esta fecha con el mejor estado de forma. Queda mucho tiempo, pero seguro con @teamineos seguiremos trabajando duro, con calma, con mucha paciencia e inteligencia, para volver a estar en la línea de salida con la conciencia tranquila de haber hecho el trabajo Justo.