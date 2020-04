Es el meme de moda en la cuarentena. La oda a la muerte que hacen unos hombres ghaneses, acompañado de música electrónica, ha hecho para muchos en el mundo que la cuarentena sea más llevadera. La intención es recordar un episodio vergonzoso de esos que hacen que uno diga "me quiero morir", ahí aparecen ellos cargando un ataúd que lleva a quien hizo el ridículo.

Desde que el meme se hizo viral, la vida de Benjamin Aidoo, uno de los protagonistas, cambió del cielo a la tierra. Entrevistas desde todas partes del mundo, llamadas, aplausos y las consultas más exóticas, son parte de su diario vivir en Ghana. Jamás imaginó que el reportaje que hizo la BBC sobre cómo ellos afrontan la muerte tuviera tanto impacto mundial.

El capricho futbolero que confesó uno de los africanos del meme del ataúd

Ahora descubrimos su lado futbolero. En una entrevista con el diario Olé de Argentina, el africano confesó ser el fan número uno de Lionel Messi. Además, aprovechando su fama actual, le hizo un pedido al actual mejor jugador del mundo.

"Voy a estar feliz cuando me mande la camiseta a Ghana. Voy a estar feliz con eso, ja. Y si me la puede firmar. La quiero para mí, para mis chicos. A mí encantaría ver en persona al mejor jugador del mundo o que pueda venir acá, a Ghana, alguna vez. Nos llenaría de felicidad y orgullo. Para mí, él me debe conocer", asegura con alegría según el periodista que lo entrevistó.

Además, Aidoo reveló qué le diría a Messi si pudiera hablar con él. "Le diría que es un gran jugador, que es siempre muy sociable. Le diría que siempre esté con la gente y que yo soy el fan número 1. Sí, eso le diría", concluye. ¿Se dará el encuentro, así sea por redes sociales?

