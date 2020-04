¿Volverá el fútbol? Seguro que sí. La pregunta es cuándo y más allá, cómo. El cuándo cada vez se dilata más, aunque los más optimistas creen que a fines de mayo o comienzos de junio podría volver a rodar el balón en las principales ligas del mundo. A su vez, los campeonatos continentales esperarían hasta agosto, según trascendió en las últimas horas.

Sin embargo, una vez se solucione la fecha en la que vuelve el fútbol, hay algo más a solucionar y al parecer no se halla solución por el momento. Se trata de jugar con o sin público, con el miedo latente de un nuevo brote del coronavirus. La decisión parece ser jugar sin público, pero ¿hasta cuándo?

Fútbol apunta a jugarse sin público el resto del año y la FIFA ya lo asimila

Atendiendo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, en FIFA creen que el fútbol con público no volverá a ocurrir en lo que resta del año. El fútbol no arriesgará vida de aficionados hasta que se encuentre una vacuna fiable al coronavirus. En el gremio de la salud creen que esto no ocurrirá por lo menos dentro de los próximos nueve meses. Así lo dejó saber Víctor Montagliani, vicepresidente de la FIFA, en entrevista concedida a la agencia de noticias AP.

Asimismo, el directivo afirmó que el fútbol de selecciones no volverá en lo que resta del año. "En este momento, el fútbol local de cada país es una prioridad", afirmó.

