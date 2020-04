La pandemia no cesa, pero hay que pensar cómo seguir a futuro. Un gremio al cual le preocupan mucho las repercusiones que el coronavirus tendrá en el fútbol colombiano es el de las jugadoras profesionales. Ellas se sienten rechazadas por el entorno y no solo les preocupa lo que está ocurriendo a nivel laboral en el fútbol femenino, sino que también observan sombrío el futuro de la competencia.

Mediante una carta abierta a la opinión pública, las jugadoras profesionales dieron su punto de vista sobre los atropellos que están teniendo por parte de los clubes, donde solo dos de 18 clubes con equipo femenino han cumplido con las obligaciones contractuales y respetado los convenios laborales de sus futbolistas.

El primero de los puntos expone la incertidumbre laboral que están padeciendo las futbolistas producto de la pandemia y las determinaciones de los clubes profesionales que en gran medida las desampara. “Hemos comprobado que las mujeres seguimos siendo una población vulnerable, y que en momentos de contingencia, empezamos a vivir más rápido una crisis”, dice un fragmento del parágrafo.

Jugadoras profesionales, en pie de lucha ante incertidumbre de la liga femenina

Las futbolistas reclaman garantías para cobrar mínimos vitales, que hasta el momento, antes y durante de la pandemia del coronavirus, no se les ha sido asegurado. Ellas no le echan la culpa al coronavirus, argumentando que la pandemia solo acentúa un flagelo que ya se venía presentando. “Esta situación no es coyuntural para nosotras, ni resultado de la pandemia. Es el escenario de incertidumbre laboral que es una constante desde siempre”.

En el segundo punto, la carta firmada por las futbolistas puntualizan que solo cuatro de los 18 clubes legalizaron contrato con las jugadoras una vez se anunció la liga femenina del 2020. Tal desdén de los clubes permitió que una vez apareció la pandemia, el fútbol femenino fuera el eslabón más delgado y fácil de cortar.

Por último, las futbolistas profesionales exigen en el tercer punto certezas sobre la liga femenina para que sea perdurable en el tiempo. En ello buscan mejores condiciones laborales una vez se reanude la actividad, en la que a día de hoy solo se les exige la presentación de cinco contratos profesionales a los participantes del campeonato.

El pliego de solicitudes llega a la Dimayor en medio de una guerra civil que tiene en la mira al presidente Jorge Enrique Vélez, a quienes muchos de los mandamases del fútbol colombiano acusan de inútil gestión. Tal parece que en el seno del FPC hay muchos más problemas qué atender, más allá del coronavirus.

