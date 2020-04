A Jefferson Farfán no le gustó para nada que le rebajaran en un 40 por ciento el sueldo que recibe en el Lokomotiv de Moscú, debido a la crisis por el coronavirus. El delantero peruano, en una conversación pública por Instagram Live con su ex compañero Roberto Guizasola, expresó su malestar.

Futbolista de la selección peruana enojado por rebaja de sueldo

"Que jueguen con todo menos con mi dinero", lanzó la "Foquita", quien gana cerca de un millón y medio de dólares al año en el club. "Me mandaron un papel en ruso, no entendía nada… lo rompí. Me han querido cagar", agregó.

La reducción salarial fue informada a través de un comunicado del capitán del cuadro moscovita, Vedran Corluca. El croata explicó que los futbolistas tomaron la decisión en solidaridad con los funcionarios de la institución.

"Siempre hemos sido respetuosos con los empleados del Lokomotiv que están preocupados por nosotros, y ahora debemos apoyarlos", indicó el balcánico. "El fútbol, como el resto del deporte, ha parado y los jugadores del resto del mundo van a reducir sus sueldos durante el receso de los torneos. Nuestro equipo considera que este paso es muy necesario", complementó el portador de la jineta.

