Ecclestone revela la receta para ser padre con casi 90 años

Que Bernie Ecclestone sabe, no hay dudas. Quien fuera, literalmente, el dueño de la Fórmula Uno por tres décadas hasta apenas hace un par de años cuando la vendió a precio de oro, hizo noticia en los últimos días porque será por cuarta vez. La gracia es que lo hará ad portas de las nueve décadas de vida. Por ello, el multimillonario ha revelado su receta: la práctica hace al maestro.

El inglés tiene tres hijas: Deborah, de 65 años, Tamara, de 35, y Petra, de 31. Es decir que el niño o niña que nazca en julio tendrá una hermana que tranquilamente podría ser su abuela. De hecho, la esposa de Ecclestone es 48 años menor. Fabiana tiene 41.

El magnate y expatrón ha sido abuelo en cinco ocasiones y ya tiene un bisnieto. Pese a ello, no cree haber hecho nada extraordinario al engendrar tumbo a los 90 años, que cumple en octubre.

Ecclestone revela receta para ser padre con casi 90 años

"No tiene nada de raro. Hace un tiempo que no trabajo y… ¡Tengo mucho tiempo para practicar! Mi mujer está emocionada. No sé a qué viene tanto escándalo. Estoy contento por mi mujer, lleva esperando esto bastantes años. Estoy contento de que vaya a tener a alguien cuando yo me marche. Es divertido, no veo ningún drama. Tengo nietos y tengo ganas de tener otro bebé", le dijo Ecclestone al Daily Mail.

El inglés está haciendo cuarentena en su casa de Brasil. Se ha casado tres veces, y su primera hija la tuvo con su primera esposa, Ivy Bamford. Tamara y Petra fueron fruto de su matrimonio con Slavica Radic. Y, en 2012, se casó con Fabiana Flosi en Suiza. Tiene una fortuna estimada de unos 4 mil millones de euros y está a solo unos años del récord de ser el padre más viejo del mundo, que, según los registros existentes está en manos del exluchador y agricultor indio Ramjit Raghav, quien tuvo un hijo a la edad de 96 años.

PARA MÁS INFORMACIÓN DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ.

También le puede interesar: