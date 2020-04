¿Discriminación? Desde su vuelta al Real Madrid, James Rodríguez no ha contado con la confianza de Zinedine Zidane como tenía pensado. En principio pareció limar asperezas con el DT y tuvo sus oportunidades, pero poco a poco fue cayendo en el ostracismo. Ahora, en momentos en que hay cosas mucho más importantes que el fútbol mismo, esa percepción del entrenador para con el colombiano le puede afectar el bolsillo.

La pandemia del coronavirus produjo una crisis sin precedentes en el fútbol mundial y Real Madrid no está exento. El club merengue ya medita bajarle el salario a sus jugadores con el ánimo de no entrar en rojo en sus finanzas. Sin embargo, esa medida no será suficiente para la buena salud financiera del conjunto merengues.

Pandemia obligará a Real Madrid a deshacerse de varios jugadores, entre ellos de James Rodríguez

El equipo que preside Florentino Pérez debe salir de sus jugadores, incluso a precio de huevo, para no sentir tanto la crisis. El déficit a reducir es de 75 millones de euros en su masa salarial y buscará hacerlo desprendiéndose de jugadores con los que no cuenta. Según dice el diario AS, los principales apuntados para salir una vez se lo permita son el colombiano y el galés Gareth Bale.

Otros que salen en la lista son Mariano Díaz y Brahim Díaz, lo mismo que jugadores que hoy están cedidos a préstamo, como Álvaro Odriozola, Dani Ceballos y Achraf Hakimi.

Aunque no es momento para hablar de equipos que pretendan contar con James, el único que sonó en los últimos días con interés fue Everton, dirigido por Carlo Ancelotti.

Siga a Publimetro Colombia en Google News

También le puede interesar: