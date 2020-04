“Nos sentimos usados, jugaron con nuestra salud”, Hugo Rodallega

Desde Denizli, una pequeña ciudad de Turquía, Hugo Rodallega atendió a PUBLIMETRO mientras pasa sus días aprovechando al máximo el tiempo con la familia. Sin embargo, siente temor y espera que la pandemia por el coronavirus pase lo más pronto posible. Asimismo, cree que todo lo que está ocurriendo puede servir en el crecimiento de las personas.

¿Qué tal está transcurriendo la pandemia del coronavirus en Turquía?

Transcurre con mucha precaución, siguiendo todas las recomendaciones. Es un tema bastante complicado, muy serio, que ha golpeado al mundo entero de una manera lamentable. Lo que intentamos hacer es mantenernos acá en la casa, con el lavado de manos, con el gel y salir muy poco. Solo sale la señora para hacer las compras necesarias y va con todos los cuidados que tiene que tener y de verdad estamos muy preocupados, con mucho temor. Tenemos mucha fe en Dios y esperar que todo va a cambiar lo antes posible.

Como extranjero, ¿qué políticas ve que toman en Turquía y se pueden replicar acá en Colombia para tomar conciencia del coronavirus?

Politicamente no me gusta hablar mucho del tema. No conozco mucho de la situación y prefiero hacerme a un lado. No soy de los que me mantengo pendiente de los temas políticos, intento enfocarme en lo mío. Obviamente siempre quiero el bienestar y lo mejor para mi país, pero son temas que prefiero no tocar. No quiero darle un ejemplo de lo que hacen acá porque tampoco me fijo mucho en ello y ya se imaginará que es un tema complicado por el idioma.

Turquía fue una de las últimas ligas en parar, ¿cree que actuaron en consecuencia o se usó a los futbolistas de manera deliberada?

Fue algo muy ofensivo para nosotros. La mayoría de las ligas ya habían parado, las más importantes y el tema del COVID-19 ya estaba bastante avanzado. A lo mejor acá no estaba del todo en un alto riesgo. Nos sentimos usados en ese aspecto porque alcanzamos a jugar algunos partidos de la liga, nos hizo sentir mal y utilizados. Fue jugar con nuestra salud, nuestra integridad y la de nuestras familias y del resto de personas que podían estar involucradas en este tema.

Se dice que la fase final de la Champions se trasladaría a Estambul para terminarse. Viviendo allá, ¿cree que Turquía está preparada para albergar tal evento en medio de la pandemia?

No tengo conocimiento. Simplemente escuché algunas entrevistas y leí algunas cosas, pero todavía no es seguro. Turquía es un país que ofrece muchas condiciones y puede albergar cualquier tipo de evento. En cuanto a eso no tendrían problema, pero lo que hay que tener cuidado y lo más importante no es dónde se van a jugar las finales de la Champions League, lo importante es la salud de todas las personas a nivel mundial. Eso lo tienen que definir pensando en que las personas que van a formar parte de ello no correrán ningún riesgo.

¿Cómo lleva los días Hugo Rodallega y su familia en medio de la pandemia?

Estar en casa, disfrutar de la familia, jugar mucho con los niños. Intentar recuperar parte de ese tiempo que a veces no puedo tener por los entrenamientos, las concentraciones y los viajes. Lo que más hago es distraerme mucho con los niños, ejercitarme, hacer algún tipo de trabajo para mantener la parte física en activo. Me distraigo con juegos de mesa, no mucho eso sí, pero más que todo aquí en familia.

¿Cuál es la mayor enseñanza que le deja como futbolista este duro momento que está viviendo el mundo?

No solo como futbolistas, esto nos está dejando un mensaje de conciencia. Hay que ser conscientes, solidarios. Dios nos dice que tenemos que aterrizar, valorar mucho más lo que tenemos al lado y valorar nuestro medio ambiente. Hoy vemos animales disfrutando en zonas donde normalmente no lo podían hacer. Yo creo que todo eso nos hace tener conciencia de que a este mundo lo hemos estado maltratando. Esa es una bonita enseñanza de esto tan grave que está sucediendo.

¿Una situación así le hace replantearse a querer volver al fútbol colombiano cuando todo vuelva a la normalidad?

No me hace pensar solo en eso. En Colombia también está complicado el tema del virus, no solo es acá en Turquía, sino a nivel mundial. Entonces no sé dónde sea la parte más segura, pero sí uno quisiera estar con sus seres queridos, con la familia. Es un momento de tomar conciencia, de querer hacer cosas que a lo mejor no se hacen con frecuencia y claro que deja la duda y el pensamiento de querer estar allá con mi madre, con mis hermanas. Es bastante complicado.