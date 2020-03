¿Por qué Jürgen Klopp culpó al coronavirus de la eliminación del Liverpool en Champions League?

Uno de los golpes de la temporada tuvo a Anfield como escenario. Allí, el Atlético de Madrid eliminó de la Champions al Liverpool, vigente campeón. Por eso las repercusiones continúan y así lo expresó el entrenador Jürgen Klopp en entrevista para la web del club.

"Hace dos semanas, aunque parece que hace años que jugamos contra el Atlético. Recuerdo que todos sabíamos de la situación del coronavirus en todo el mundo, pero aún estábamos en nuestro túnel, si quieres, y hasta entonces no llegó a nuestra mente en Inglaterra"

Sin embargo, sus declaraciones no se centraron, precisamente, en lo deportivo. Allí, se refirió al coronavirus, que desde entonces ya estaba golpeando a Europa. De hecho, afirmó que por esos días se enteró de la verdadera y dura situación que se vivía.

"El sábado habíamos jugado con el Bournemouth, ganamos y el domingo perdió el City, así que la información era 'faltan dos victorias'. Pero entonces el lunes por la mañana, me desperté y me enteré de la situación en Madrid"

De hecho, en ese punto reveló que le fue difícil preparar el partido y enfocarse en lo que quería ver en el terreno de juego. Y es que era imposible dejar de lado todo lo que estaba sucediendo en España, Italia y demás países.

"Supe que cerrarían las escuelas y universidades, así que fue muy extraño prepararse para ese partido, para ser honesto. Normalmente no peleo con las cosas que me rodean, puedo construir barreras a derecha e izquierda cuando me preparo para un partido, pero en ese momento fue difícil"

Por último, el estratega del Liverpool dejó claro que, más allá de lo que ocurría, estuvo a gusto con la presentación de sus jugadores. No obstante, no fue suficiente y quedaron eliminados. Además, expresó que desde ahí sabía que dejarían de entrenar.

"El miércoles llegó el partido, me encantó el juego, me encantó lo que vi, fue una actuación muy buena. El jueves libramos y el viernes cuando llegamos ya estaba claro que eso no era un entrenamiento. Sí, trabajamos, pero fue más una reunión"

