¡De no creer! Futbolistas violaron la cuarentena y condujeron borrachos un carro

El coronavirus tiene contra las cuerdas al mundo. Luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara la pandemia, diferentes gobiernos tomaron drásticas medidas. Y es que evitar la propagación es crucial para evitar un peor panorama.

España, Italia y Estados Unidos son los más afectados por la cantidad de casos confirmados las muertes que se han registrado. Por eso, con el objetivo de evitar dicha alarma, otros países se adelantaron y cerraron fronteras y declararon cuarentena obligatoria.

Sin embargo, varios han omitido las medidas. Algunos han salido a las calles por compromisos laborales y otros en busca de comida. Infortunadamente, unos cuantos lo han hecho sin una razón válida.

Es el caso de Tim Payne y Oliver Sail, jugadores del Wellington Phoenix Football Club de Nueva Zelanda. Los futbolistas, luego de haber organizado una fiesta, decidieron salir en un carro de golf, violando la cuarentena.

Horas después fueron capturados por la policía, más allá del arrepentimiento que expresaron. Ahora, el club aplicará los castigos pertinentes. Asimismo, la Fifa inició la respectiva investigación para dar a conocer la multa. Por último, la Federación también tomará cartas en el asunto.

NARRABEEN SAS: Wellington Phoenix player arrested for drink-driving in golf buggy: Tim Payne 26, arrested and taken to Mona Vale Police Station after returning a positive breath test result on Oxford Falls Road, five kilometres from where the team was supposed to be quarantined. pic.twitter.com/3ipl5IuP3c

— pittwaterdaily (@pittwaterdaily) March 27, 2020