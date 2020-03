Paulo Dybala reveló los fuertes síntomas que ha tenido tras dar positivo por coronavirus

Cada vez son más los casos que se confirman por Covid-19. Miles de personas alrededor del mundo se han contagiado y los deportistas no han sido la excepción. Varios futbolistas han padecido dicha enfermedad, entre ellos Paulo Dybala.

El argentino dio positivo por coronavirus el pasado sábado. A partir de ahí inició su proceso de recuperación y continuó en cuarentena. Eso sí, los síntomas que ha tenido han sido bastante fuertes. Así lo expresó en entrevista con el canal oficial de la Juventus.

"Ahora estoy mucho mejor. Hace unos días, los primeros síntomas fueron muy fuertes. Estoy tratando de entrenar, ya que antes no podía hacer nada. Sentía que me faltaba el aire. Luego de cinco minutos entrenando, mi cuerpo estaba cansado y me dolían mucho los músculos"

La Joya participó en un programa de "Juventus TV" conectado desde su casa en Turín. Allí, se mostró de buen humor, contando anécdotas sobre cómo se gestó su fichaje por la Vecchia Signora en 2015.

"Estaba en Palermo, se hablaba mucho de que podía fichar por grandes equipos. Yo esperaba porque sabía que podía llegar la llamada de Juventus. No decía ni sí ni no a nadie. Un día, después de almorzar me llama mi representante y me dice que me llamaría el director deportivo del Juventus"

