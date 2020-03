La familia Rugani esperaba brindar una gran noticia a la opinión pública en los próximos días. Un bebé viene en camino, nada más feliz para comunicar. Sin embargo, el contagio de coronavirus por parte del futbolista de la Juventus aplazó esa buena nueva.

Para colmo de males, la esposa de Danielle también quedó infectada con el virus COVID-19. Se trata de Michela Persico, quien ahora reveló que tiene cuatro meses de embarazo. Es preciso esa condición la que tiene preocupada a la mujer, más allá del mensaje de los médicos para tranquilizarla.

Esposa de Rugani, jugador de la Juventus con coronavirus, angustiada por su bebé en camino

"Daniele y yo estábamos preparando el momento adecuado para anunciar mi embarazo cuando él dio positivo. Estaba destinado a ser un momento de alegría, pero ya tengo 4 meses y no sé qué pasará ahora", declaró la mujer a la revista CHI.

Ante el desconsuelo de Michela Persico, los médicos le hacen ver que el virus no afectará a la vida que viene en camino. No obstante, ella es consciente de eso, pero no deja de sentir angustia.

"Espero que el virus no afecte al bebé. Los médicos me aseguraron que no debería haber ningún problema, pero pónganse en mi lugar: esto es infinitamente aterrador", manifestó.

