River Plate puede ser mandado a la B por no presentarse a jugar, por coronavirus

La pandemia del coronavirus COVID-19 hizo suspender casi todas las ligas de fútbol del planeta. Una de las que no paró fue la de Argentina, que decidió jugar el último fin de semana a puerta cerrada. Sin embargo, la noticia estuvo en River Plate, club que decidió de manera unilateral no jugar su partido por la Copa de la Superliga ante Atlético Tucumán.

El encuentro se debía disputar en el estadio Monumental, el sábado al caer la tarde. No obstante, la dirigencia decidió no abrir el estadio, dejando a las autoridades del partido por fuera. La decisión se tomó luego del pedido de los jugadores de no exponerse, a raíz de la enfermedad que azota el mundo.

River Plate puede ser mandado a la B

Sin embargo, tal decisión radical por parte de River Plate no fue bien entendida en la Asociación del Fútbol Argentino ni en los dirigentes de los otros clubes. Desde ya se habla de sanciones al equipo millonario que van desde la quita de puntos hasta el descenso de categoría. El reglamento dice que esta última se ejecutará si un club decide no presentarse a tres partidos. Si River sigue con la postura de no jugar, su descenso podría finiquitarse.

Aunque el gobierno de Argentina y los directivos de fútbol son partidarios de jugar a puerta cerrada, la salvación de River se puede dar por el lado del gremio de futbolistas. El sindicato de jugadores pide parar la pelota, pero la decisión no pasa solo por ellos.

Pese a todo, en las últimas horas desde River informaron que volverán a hablar con sus jugadores a ver si quieren jugar o no. De no ser así, el fantasma de la B podría rondar Núñez una vez más. El equipo millonario descendió por única vez en su historia en 2011.

