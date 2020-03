¡Además de la carrera en Australia! Posponen dos nuevos Grandes Premios de F1 a causa del coronavirus

El coronavirus ha obligado a tomar drásticas medidas alrededor del mundo. Además, de los gobiernos, las entidades deportivas también se han visto en la obligación de cancelar y suspender eventos.

Fútbol, tenis, hockey, baloncesto, béisbol y automovilismo han puesto freno de mano. De hecho, la Fórmula Una tomó cartas en el asunto. Teniendo en cuenta que la temporada iniciaba este fin de semana, el Gran Premio de Australia se canceló.

Sin embargo, no fue el único. En las últimas horas, a través de un comunicado, dieron a conocer que otros grandes premios también se pospusieron.

Los Grandes Premios, previstso para el próximo 22 de marzo en Baréin y el que debía tener lugar en Vietnam el 3 de abril han sido pospuestos debido a la pandemia mundial del coronavirus, apenas un días después de que se cancelase el GP de Australia por el mismo motivo.

"En vista de la continua propagación global del COVID-19 (…) todas las partes han tomado la decisión de posponer ambas carreras previstas para el 20-22 de marzo en Baréin y el 3-5 de abril en Vietnam", anunció la Fórmula Uno en un comunicado.

Según la nota, continuarán monitorizando el asunto con los organizadores bareiníes y vietnamitas, así como con las autoridades locales para anunciar nuevas fechas este año en que caso de que la situación "mejore".

Así las cosas, está previsto que la temporada arranque a finales de mayo en Europa, si bien esto deberá ser también revisado debido a la rápida propagación de la pandemia.

El presidente de la Federación Internacional del Automovilismo (FIA), por su parte, dijo que la postergación fue la "única decisión posible" dadas las circunstancias y aseveró que confían en las informaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) al respecto.

El Circuito Internacional de Baréin anunció hace una semana que el Gran Premio de Fórmula Uno se disputaría a puerta cerrada como medida preventiva para evitar la propagación del nuevo coronavirus, que ha llevado a la cancelación de varios eventos en el golfo Pérsico.

As a result, Formula 1 and the FIA expect to begin the Championship in Europe at the end of May but given the sharp increase in COVID-19 cases in Europe in recent days, this will be regularly reviewed.#F1

— Formula 1 (@F1) March 13, 2020