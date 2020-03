Confirmación de coronavirus en entrenador pone en duda la continuidad de la Premier League

El coronavirus sigue dando de qué hablar y no es para menos. A raíz de su impacto mundial, se han tomado medidas importantes. De hecho, más de un evento se ha puesto en duda. Prueba de ello es el Giro de Italia, los Juegos Olímpicos de Tokio y la Eurocopa.

Una de las ligas que continuaba sin problema ni restricciones era la Premier League. Sin embargo, en las últimas horas el panorama cambió. Y es que Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, dio positivo por Coronavirus. Así lo informó el club en un comunicado.

El campo de entrenamiento del Arsenal en Colney, Londres, ha sido cerrado y todo el personal que ha estado en contacto con el técnico ha sido aislado, siguiendo las medidas aconsejadas por el Gobierno británico.

"Ha sido un número significativo de personas, incluyendo todo el primer equipo y el cuerpo técnico, así como un pequeño grupo de personas de la Academia Hale End, que también hemos cerrado por precaución", indicó el club.

"Esperamos que los que nos hayan estado en contacto con Mikel vuelvan al trabajo en los próximos días. Mientras tanto, nuestros centros de Colney y Hale End recibirán una limpieza a fondo".

Esta noticia llega minutos después de que la Premier League haya anunciado que los encuentros de este fin de semana seguirán adelante con normalidad y con espectadores.

El Arsenal ya tuvo que cancelar su encuentro de Premier de este miércoles ante el Manchester City después de que varios jugadores estuvieran en contacto con el dueño del Olympiacos, infectado de Coronavirus.

Raúl Sanllehi, director deportivo del Arsenal, aseguró que tanto Mikel como el resto de afectados recibirán el "máximo apoyo" y que esperan volver a los entrenamientos y a jugar tan pronto como lo permita el consejo médico.

"Obviamente, la recuperación de Mikel es la prioridad ahora", añadió.

The Premier League will convene an emergency club meeting tomorrow morning regarding fixtures after Mikel Arteta tested positive for COVID-19

Statement: https://t.co/ofi5DhIQZM pic.twitter.com/RmnxRHXooz

— Premier League (@premierleague) March 12, 2020